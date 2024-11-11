Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой

В Китай с рабочей поездкой прибыл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно, что Шойгу во время этой поездки проведет рабочие встречи с руководством КНР. Самолет секретаря Совбеза России приземлился в пекинском аэропорту вечером понедельника, где Шойгу встретили замминистра иностранных дел КНР Лю Бинь и российский посол в Китае Игорь Моргулов.

Среди основных встреч планируется и встреча с главой китайского МИД Ван И, а также консультации по стратегической безопасности.

Ранее сообщалось, что избранный президент США может назначить одним из своих представителей Роберта Лайтхайзера, который является сторонником торговой войны с Китаем.