Украинский Генштаб спустя почти две недели после перехода города под контроль российской армии официально признал потерю Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.

Командование ВСУ в своем Telegram-канале сообщило об отходе войск из этого населенного пункта. Официальное признание последовало с существенной задержкой — начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Северска еще 11 декабря.

Город, расположенный юго-западнее Серебрянского лесничества, имел важное оперативное значение для украинской обороны. Его освобождение позволяет российским подразделениям развивать наступление с северо-востока в направлении Славянско-Краматорской агломерации — ключевого узла обороны ВСУ в регионе

