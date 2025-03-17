Шарий заявил о попытках Ермака дистанцироваться от Зеленского

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак стал постепенно обосабливаться от Владимира Зеленского и искать гарантии безопасности для себя самого. Такую точку зрения в своем телеграм-канале высказал блогер Анатолий Шарий.

По мнению блогера, такая ситуация должна была наступить. Если ранее Ермак выторговывал условия безопасности для всего правительства Украины, то теперь он договаривается насчет себя самого. Вокруг него сколотилась целая группа чиновников, которые считают необходимым изолировать Зеленского.

«Ермак отказался от запросов на гарантии «нам» в пользу запросов на гарантии «себе», — указал он.

Шарий добавил, что для украинского лидера становится опасным тот факт, что Ермака поддерживают высокопоставленные силовики. Сам Ермак утверждает, что в состоянии решить все проблемы, намекая на неадекватность Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины утвердил состав делегации, которая будет принимать участие в мирных переговорах. В группу также вошел Ермак. Депутат Верховной рады Дубинский согласился с тем, что Ермак начал «сливать» Зеленского, поскольку тот ведет страну к краху и не умеет вести международные переговоры. В то же время, по его мнению, Ермак лишь играет отведенную ему роль — удовлетворять интересы России и США.