Шеф Пентагона Хегсет заявил о возможном проведении «декатателизационной» СВО в Мексике

Соединенные Штаты Америки настроены серьезно и не исключают проведение СВО в Мексике. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Он напомнил, что на границе Мексики с Техасом происходят ежедневные перестрелки между пограничниками и нарушителями границы из числа бандформирований мексиканских картелей.

В этой связи, как подчеркнул Хегсет, Пентагон не исключает проведения СВО по декартелизации на территории Мексики.

«Будут рассмотрены все варианты», — предупредил шеф Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении перебросить около 10 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой. Глава государства ввел на южной границе чрезвычайное положение (ЧС) из-за мигрантов.

Также газета The New York Times сообщила, что США приостановят въезд мигрантов на свою территорию, включая украинцев.