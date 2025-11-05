Шенген под вопросом: Германия закрывает въезд для россиян с небиометрическими паспортами

Германия официально запретит въезд гражданам России с небиометрическими заграничными паспортами. Существенные изменения в правилах пересечения границы начнут действовать с 1 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Германии установили жесткие сроки для российских туристов. С первого дня 2026 года въехать в ФРГ можно будет только по новому биометрическому загранпаспорту. Старые документы образца с печатями будут признаны недействительными для пересечения немецкой границы.

Исключение сделают лишь для тех заграничных паспортов старого типа, в которые на момент вступления запрета будет проставлена действующая немецкая виза. Под новые правила не попадают и владельцы дипломатических паспортов.

Германия стала восьмым государством Шенгенской зоны, ограничившим прием небиометрических документов из России. До этого аналогичные меры уже ввели Чехия, Дания, Франция, Эстония, Латвия, Литва и Исландия.

