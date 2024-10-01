Шольц поздравил Рютте со вступлением в должность генсека НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил поздравления норвежскому политику Марку Рютте в связи со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Во вторник, 1 октября, экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально передал церемониальный молот Рютте.

«Дорогой господин генеральный секретарь, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность генерального секретаря НАТО», — говорится в письме Шольца.

Канцлер Германии также затронул тему конфликта на Украине. Он отметил, что ситуация в этой стране нарушает мир в Европе, из-за чего безопасность в том числе НАТО оказалась под угрозой. Шольц выразил уверенность в сплоченности альянса и подчеркнул, что это будет гарантией безопасности в будущем.

Ранее сообщалось, что во Франции не исключили отправку собственных войск на Украину. Об этом неоднократно упоминал президент страны Эммануэль Макрон.