Шольц призвал ХАМАС ответить за гибель гражданки Германии Шани Лук

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал боевиков исламистской радикальной организации ХАМАС ответить за гибель пленной гражданки ФРГ Шани Лук. О том, что боевики должны понести наказание за это, он заявил в интервью телеканалу Welt. Его слова приводят РИА Новости.

О ее смерти в понедельник, 30 октября, сообщила мама. Информации о девушке не было с 7 октября – в этот день она была взята в заложники с фестиваля электронной музыки, который проходил в пустыне рядом с границей с сектором Газа. Именно в этот день ХАМАС начал масштабную атаку на израильские города, а боевики группировки вторглись на территорию страны.

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель 22-летний Шани. По его словам, девушка была обезглавлена. Ранее кадры, на которых девушка была похищена хамасовцами, распространились в социальных сетях и СМИ. На них видно, что Шани получила травмы.

«Это показывает все варварство, стоящее за нападением ХАМАС. Поэтому оно (движение – ред.) должно быть привлечено к ответственности», – заявил Шольц.

Шани имела двойное гражданство. Ее родители проживают в Израиле.

Известно, что в плену у ХАМАС в секторе Газа находятся от 222 до 250 человек, в том числе иностранцы. Как ранее сообщал телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников, переговоры Израиля и хамасовцев по вопросу освобождения заложников зашли в тупик из-за того, что израильская сторона отказалась поставлять в Газу топливо.