SHOT: официальный ежегодный доход Яновского на посту замминистра энергетики РФ был в 10 раз меньше, чем у его жены

На посту заместителя министра энергетики РФ Анатолий Яновский зарабатывал около 8 млн руб. в год. Интересно, что официальный доход его супруги был примерно в десять раз выше — от 67 до 88 млн руб. Об этом сообщил SHOT.

В последний раз декларацию о своем имуществе и доходах Яновский подал в 2020 году, когда, по данным источника, он уже владел внушительным коттеджем в Новой Москве. Его дом площадью почти 1,3 тыс. кв. м находился на участке площадью 6,5 тыс. кв. м в поселении Воскресенское. У семьи экс-замминистра также была квартира площадью около 186 кв. м.

Более обеспеченная супруга Яновского управляла BMW X4, а в 2019 году у нее было 11 квартир. На данный момент у нее Mercedes-Benz ML 300, однако на связь со СМИ она не выходит.

В 2022 году Яновский приобрел участок в коттеджном комплексе «Белый берег» в Раменском городском округе, площадь которого составляет около 1000 кв. м.

24 октября стало известно, что экс замминистра энергетики РФ Яновского задержали сотрудники ФСБ. По информации SHOT, его подозревают в присвоении бюджетных средств во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе.

На данный момент Яновский проходит допрос по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, нарушения происходили с 2018 по 2023 годы. Отмечается, что в рамках государственных контрактов планировалась ликвидация нерентабельных шахт и карьерных разрезов в Кузбассе. Под руководством Яновского, уточнил источник, была выполнена лишь часть работ, качество которых оказалось на низком уровне, что негативно сказалось на экологической ситуации в регионе.

Следствие считает, что представители подрядных организаций и учреждений, подчиненных Минэнерго РФ, систематически присваивали бюджетные средства. Общий ущерб составил более 76 млн руб. Яновский, который занимал пост заместителя министра до 2021 года, мог быть в курсе этих махинаций.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным экс-начальника управления транспорта Кемерова в получении взятки в особо крупном размере.