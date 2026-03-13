Шоу перед новой войной? Загадочные маневры 2000 судов КНР у берегов Тайваня названы «флешмобом спецслужб»

В Восточно-Китайском море зафиксирована серия беспрецедентных по масштабу и организованности маневров гражданского флота КНР, которые называют не иначе как репетицией морской блокады. Об этом сообщает AFP.

Тысячи китайских рыболовных судов трижды с декабря прошлого года выстраивались в гигантские геометрические фигуры, протяженность которых измеряется сотнями километров. Самый масштабный инцидент произошел в Рождество 2025 года: около 2000 сейнеров образовали две параллельные «стены» в форме перевернутой буквы L всего в 300 км от Тайваня.

Несмотря на штормовой ветер, суда удерживали позиции с ювелирной точностью более суток, после чего синхронно разошлись. В январе и марте 2026 года сценарий повторился: флотилии численностью до 1400 единиц выстраивались в прямоугольники и линии длиной до 400 километров. Плотность построения была настолько высокой, что торговым судам и танкерам приходилось менять курс или идти зигзагами, чтобы не столкнуться с «живым барьером».

Эксперты предупреждают: Пекин демонстрирует способность в кратчайшие сроки мобилизовать огромный ресурс, способный парализовать морские пути или создать помехи для работы радаров и датчиков вероятного противника в случае реального конфликта вокруг Тайваня или островов Сэнкаку.

