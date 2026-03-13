Удар в спину Тегерана: ОАЭ отказались мирить США и Иран, пока Тегеран не прекратит ракетный террор

Государственный министр в эмиратском МИД Лана Нусейбе заявила, что Абу-Даби не намерен выступать посредником в урегулировании конфликта до тех пор, пока Иран не прекратит ракетные удары по территории ОАЭ и других арабских государств Персидского залива. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, невозможно вести конструктивный диалог о мире, когда страна сама находится под прямым огнем агрессора. Нусейбе подчеркнула, что роль посредника ОАЭ готовы взять на себя только после полного прекращения огня со стороны Тегерана. Дипломат выразила крайнее возмущение действиями иранских властей, назвав их «шокирующими и крайне отвратительными».

Нусейбе рассказала, что за две недели до начала военной операции США и Израиля против Ирана она посещала Тегеран. Во время официальных встреч иранские официальные лица ни разу не намекнули, что ОАЭ могут стать целью ответных ударов. Отсутствие каких-либо предупреждений сделало вероломную атаку Тегерана по территории Эмиратов особенно болезненной для всего региона, который оказался глубоко потрясен масштабом агрессии.

Несмотря на текущую напряженность, госминистр ОАЭ выразила уверенность, что конфликт завершится именно путем переговоров. Она отметила, что в конечном итоге решение будет дипломатическим, однако для этого должен наступить «решающий момент».

Ранее стало известно, что эксперты по ту сторону Атлантики указывают на серьезные трещины в американской стратегии в Иране.