Шпионы со словарем: финской разведке срочно понадобились знатоки русского и китайского

Финская служба безопасности и разведки (Supo) инициировала масштабную кампанию по поиску новых сотрудников, способных работать с иностранными источниками информации. Об этом сообщает пресс-служба Supo.

Согласно официальному заявлению ведомства, приоритет отдается кандидатам, в совершенстве владеющим русским или китайским языками. В Supo подчеркивают, что речь идет о вакансиях на постоянной основе, предполагающих работу в сфере сбора и анализа разведданных.

Сфера ответственности новых агентов не будет ограничиваться только территорией Финляндии. По информации ведомства, специалисты будут задействованы в операциях по сбору разведывательной информации как внутри страны, так и на международной арене. Помимо основных лингвистических направлений (русского и китайского), разведка заинтересована в кадрах со знанием французского, испанского и ряда менее распространенных языков.

Ранее эксперты назвали стоимость одной минуты простоя аэропорта Дубая.