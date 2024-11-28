Швеция направила запрос Китаю по делу об обрыве кабелей на Балтике

Швеция направила официальный запрос Китаю, чтобы выяснить роль сухогруза Yi Peng 3 в повреждении подводных кабелей связи в Балтийском море. Об этом пишет ТАСС.

Шведские власти запросили у Китая содействие в расследовании инцидента с повреждением двух подводных кабелей связи, соединяющих страны Балтийского региона. Один из кабелей связывает Германию с Финляндией, второй — Швецию с Литвой. Оба были повреждены 17-18 ноября, и их неисправности затронули телекоммуникационную инфраструктуру нескольких государств.

Под подозрение попало китайское судно Yi Peng 3, которое, по данным Marinetraffic, находилось поблизости от обоих мест повреждений в соответствующие дни. В настоящее время сухогруз стоит на якоре в международных водах в проливе Каттегатт под наблюдением военно-морских сил Дании.

Шведская полиция завершила осмотр мест обрыва кабелей, расположенных в экономической зоне страны, у островов Готланд и Эланд. Несмотря на отсутствие прямых обвинений, Швеция стремится получить больше информации о действиях экипажа Yi Peng 3. Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил желание, чтобы судно было перемещено в шведские воды для более детального изучения.

Финляндия, в свою очередь, уже заявила, что извлекла уроки из прошлого расследования повреждений трубопровода Balticconnector и готова к более активным действиям в подобных ситуациях.

Ранее стало известно о том, что подростки закидали бутылками и изрисовали краской шведское посольство в Москве.