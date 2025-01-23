Сийярто заявил, что Украина не выполнила требования для вступления в ЕС

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто рассказал о том, почему страна не стала бы голосовать за вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на выступление венгерского политика на пресс-конференции.

По словам Сийярто, Киев не выполнил никаких требований, которые необходимы для вступления в ЕС. Политик не стал приводить «длинный список причин», но напомнил про ситуацию с венгерским меньшинством в Закарпатье.

Сийярто на пресс-конференции отметил, что Украина не соответствует тем требованиям, которые необходимы для вступления в Евросоюз на данный момент.

Напомним, ранее стало известно о том, что Британия собирается отправлять своих курсантов на Украину для перенимания опыта.