Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отмене антироссийских санкций Евросоюзом. Об этом сообщает РИА Новости.

Силуанов отметил, что отмена ограничений была бы позитивным событием, однако подчеркнул, что российская экономика адаптирована к существующим условиям и способна функционировать в любых сценариях. Он также подчеркнул важность учета таких факторов в бюджетном планировании страны.

Виктор Орбан ранее заявил о необходимости пересмотра санкционной политики ЕС, связав этот шаг с изменением политического курса в США после вступления в должность Дональда Трампа. Венгерский лидер назвал текущий момент началом новой эпохи, когда Европе следует выстраивать отношения с Россией без ограничений.

Ранее сообщалось, что окончательное решение Венгрии по вопросу продления санкций будет принято после инаугурации Трампа 20 января. Орбан остается одним из немногих европейских лидеров, открыто выступающих за полный отказ от санкций, которые, по его словам, негативно влияют не только на Россию, но и на экономику самого Евросоюза.

Несмотря на разногласия внутри ЕС, российская сторона продолжает адаптироваться к международным ограничениям, рассматривая их как важный фактор в долгосрочной бюджетной стратегии.

Ранее сообщалось о том, что в США нашли единственный способ закончить конфликт на Украине.