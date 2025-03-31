В Госдуме предрекли печальные последствия для Армении после отказа финансировать ОДКБ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал отказ Армении от финансирования ОДКБ, предположив, что Ереван столкнется с печальными для себя последствиями. Об этом пишет РИА Новости.

Ереван уведомил секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о своем решении воздержаться от подписания документа по финансированию ОДКБ.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, представляющего партию «Родина», такое решение наглядно демонстрирует стремление Армении заручиться поддержкой западных государств. Он отметил, что парламент Армении уже принял официальное решение о вступлении в Европейский Союз, хотя подобных резолюций нет даже у действующих стран-участниц ЕС.

Депутат также высказал сомнения относительно того, вносила ли Армения финансовые взносы в ОДКБ раньше, поскольку в открытых источниках подобная информация отсутствует. Журавлев напомнил о символическом участии армянских военных в операции ОДКБ в Казахстане, где 200 военнослужащих заняли никем не охраняемый хлебокомбинат.

Парламентарий предположил, что если Армения окончательно разорвет связи с Россией и выйдет из организации, она может столкнуться с серьезными проблемами со стороны соседних государств, имеющих территориальные претензии. При этом, по его мнению, ни НАТО, ни ЕС не окажут Еревану реальной помощи в случае возникновения конфликта.

Ранее власти РФ допустили пересмотр отношений с Арменией при ее вступлении в ЕС.