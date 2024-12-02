Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры

Россия, Иран и Турция пытаются урегулировать ситуацию в Сирии дипломатией. Стало известно, что коалиция сирийской оппозиции готова к переговорам с Асадом, но боевые действия, при этом, не готова прекращать.

Об этом пишет турецкий A Haber. С заявлением о готовности к переговорам с Асадом выступил лидер коалиции Хади аль-Бахра, который отметил, что пока режим Асада не присоединится к процессу ООН и политическому переходному процессу, боевики не остановятся.

По словам Хади аль-Бахра, они готовы к переговорам «хоть с сегодняшнего дня».Тем временем, командование в Сирии отмечает продвижение армии и вытеснение боевиков в следующих провинциях: Хама, Идлибе и Алеппо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сирии произошла попытка госпереворота против президента Асада.