«Систематическое уничтожение»: за что прокуратура Турции требует арестовать главу правительства Израиля

Турецкая юстиция предприняла беспрецедентный шаг, санкционировав арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение основано на обвинениях в геноциде, частично связанных с событиями вокруг флотилии «Сумуд». Об этом сообщает ТАСС.

Генеральная прокуратура Стамбула добилась санкции на задержание 37 высокопоставленных израильских чиновников, включая премьера Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и высшее военное командование. Им инкриминируют геноцид и преступления против человечности, ссылаясь на систематические действия в секторе Газа, которые привели к гибели тысяч мирных жителей.

Основанием для части обвинений стали события вокруг флотилии «Сумуд». После опроса пострадавших участников, экстрадированных в Турцию, были проведены судебно-медицинские и психологические экспертизы. Их заключения, наряду с доказательствами, полученными от полиции и разведки, легли в основу уголовного дела.

