«Ситуация не для нас»: в Кремле заявили о готовности поднять тему ядерных испытаний с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва обязательно поднимет на переговорах с Вашингтоном вопрос о планах США по возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщило РИА Новости.

Россия намерена напрямую спросить у Соединенных Штатов об их подготовке к возобновлению испытаний ядерного оружия. Как заявил Владимир Путин, Москва не может позволить себе технологического отставания в этой сфере. Он подчеркнул, что подобные испытания требуют длительной подготовки, и если США их проведут первыми, у России не будет полутора лет на то, чтобы просто догнать их.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в сфере контроля над вооружениями. В США неоднократно звучали призывы к возобновлению испытаний для модернизации арсенала. Кремль, в свою очередь, демонстрирует готовность к симметричному ответу, но при этом оставляет за собой последнее слово, акцентируя внимание на необходимости диалога.

