По словам американского политолога Джона Миршаймера, из-за ситуации в Курской области Украина сама ослабила свои позиции на восточном фронте. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 5 сентября.

По его словам, украинцы сами допустили ослабление позиций на восточном фронте, атаковав Курскую область – войска стали прямыми участниками наступления на российский регион. Фактически, это и стало поводом для русских двигаться на восток быстрее, чем когда-либо.

Действия ВСУ, уверен эксперт, зашли в тупик: пока армия Киева теряет драгоценные резервы и перебрасывает войска «туда-сюда», но, при этом, шансов остановить наступление ВС РФ у них нет - рано или поздно, по словам эксперта, ВСУ это поймут. Напомним, ранее сообщалось о том, что во время боевых действий в Курской области русские уничтожили больше 10 тысяч украинских военных.

Ранее стало известно, что украинцы выпустили кассетные снаряды по Горловке.