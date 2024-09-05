Украинцы обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ продолжают наносить удары по территориям ДНР и ЛНР. Так, вечером четверга, 5 сентября, ВСУ вновь атаковали Горловку, сообщают в официальном телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

По данным представительства, украинцы сначала запустили в Горловку дрон, с которого потом сбросили взрывоопасный предмет, а позже выпустили и три кассетных снаряда 155 мм калибра. Обстрел начался после 18 часов четверга, украинцы находились в населенным пункте Катериновка.

По словам мэра Ивана Приходько, сброшенный с БПЛА снаряд попал по гражданской машине, водитель, к счастью, не пострадал. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Омской области вводится режим повышенной готовности из-за угрозы затопления ряда населенных пунктов.