Скандал вокруг «файлов Эпштейна»: Трамп вступил в спор с однопартийцами

На фоне решения Минюста и ФБР прекратить публикацию материалов по делу Эпштейна, в Республиканской партии разгорелись неожиданные разногласия. В то время как спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие видные республиканцы настаивают на прозрачности, Трамп заявил, что такие требования лишь играют на руку политическим оппонентам.

Президент, чье имя фигурирует в ранее обнародованных документах (известных как «файлы Эпштейна») в связи с его дружбой с финансистом в 1990-х, подчеркивает отсутствие доказательств своей причастности к преступлениям. При этом он называет весь скандал «мистификацией», направленной против него и его сторонников.

Между тем решение властей о прекращении публикаций объясняется заботой о жертвах Эпштейна, многие из которых до сих пор опасаются публичности.

Ранее республиканцы выступили против финансирования военных поставок Украине.