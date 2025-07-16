Скандал вокруг «файлов Эпштейна»: Трамп вступил в спор с однопартийцами
Трамп раскритиковал республиканцев за требования рассекретить дело Эпштейна
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Дональд Трамп резко осудил своих однопартийцев, требующих рассекретить материалы дела Джеффри Эпштейна, назвав это «аферой демократов». Позиция президента противоречит мнению многих республиканцев, включая спикера палаты представителей. Об этом пишет РБК.
На фоне решения Минюста и ФБР прекратить публикацию материалов по делу Эпштейна, в Республиканской партии разгорелись неожиданные разногласия. В то время как спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие видные республиканцы настаивают на прозрачности, Трамп заявил, что такие требования лишь играют на руку политическим оппонентам.
Президент, чье имя фигурирует в ранее обнародованных документах (известных как «файлы Эпштейна») в связи с его дружбой с финансистом в 1990-х, подчеркивает отсутствие доказательств своей причастности к преступлениям. При этом он называет весь скандал «мистификацией», направленной против него и его сторонников.
Между тем решение властей о прекращении публикаций объясняется заботой о жертвах Эпштейна, многие из которых до сих пор опасаются публичности.
Ранее республиканцы выступили против финансирования военных поставок Украине.