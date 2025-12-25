«Скоро мы начнем скупать штаты США»: датский депутат пошутил о покупке США из-за их долгов

Датский депутат Расмус Ярлов в ответ на претензии Дональда Трампа на Гренландию иронично предложил, что Копенгаген скоро начнет скупать американские штаты, намекая на долги США и экономические успехи Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне резкой критики со стороны Дании из-за намерений Вашингтона приобрести Гренландию, в Копенгагене решили ответить шуткой на монументальную серьезность Белого дома. Депутат и глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов заявил в соцсетях, что при нынешних темпах роста Дания вскоре сможет позволить себе покупку штатов США.

Политик отметил, что Америка погрязла в долгах, а ему, к примеру, всегда импонировал штат Нью-Гэмпшир. В ответ на предложение одного из пользователей приобрести Гавайи Ярлов согласился, добавив, что жителям архипелага должно принадлежать право решать свою судьбу. По его словам, Соединенные Штаты не справляются с их развитием.

Ранее Эммануэль Макрон осудил визовые санкции США против европейских чиновников.