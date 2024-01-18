Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения наемникам ВСУ из семи стран

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что 68 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях со стороны ВСУ, предъявлены обвинения. Об этом говорится в официальных соцсетях ведомства.

Отмечается, что граждане прибыли на территорию Украины для участия в конфликте из семи стран. Уголовное дело возбуждено по статье 359 УК РФ «Наемничество».

По данным Следкома РФ, всего по данному делу проходят 591 иностранных граждан из 46 государств. Среди них — граждане США, Великобритании, Германии, Латвии, Литвы, Грузии.

Отдельно в ведомстве сообщили, что обвинения также предъявлены экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Национального банка Украины Степану Кубиве. Они являются фигурантами по делу о начале антитеррористической операции на Украине в 2014 году. Отмечается, что Шлапак и Кубива обеспечивали финансирование действий националистов из государственного бюджета.

В западной прессе появляются сообщения о том, что на Украине в составе ВСУ проходят службу иностранные наемники. В декабре газета Irish Times сообщила, что на Украине погиб гражданин Ирландии Грэм Дейл.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в рядах ВСУ увеличилось количество иностранных наемников преимущественно из Грузии и Польши.