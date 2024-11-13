Следствие назвало убийство капитана ЧФ в Севастополе заказным

Трагедия произошла в среду, 13 ноября, на улице Тараса Шевченко. Согласно официальной информации, взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было прикреплено к днищу автомобиля.

В момент взрыва в автомобиле находился капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ, который двигался в потоке других машин. По словам свидетелей, после взрыва была заметна дыра на днище автомобиля.

Капитан скончался на месте происшествия. Следователи продолжают работать над выяснением всех обстоятельств случившегося.

Как сообщило украинское издание «Общественное», к подрыву автомобиля в Севастополе причастна Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на подстанции в Нижнем Тагиле, питавшей предприятие ВПК.