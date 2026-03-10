Смена омбудсмена: источники назвали Лантратову и Фадеева главными претендентами на смену Москальковой

В апреле истекает второй срок полномочий Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека, и, по закону, она больше не может занимать эту должность. Источники, близкие к администрации президента, назвали двух основных претендентов на освобождающееся кресло — депутата Госдумы Яну Лантратову и главу СПЧ Валерия Фадеева. Об этом пишет «РБК».

Москалькова занимает пост федерального омбудсмена с апреля 2016 года. Федеральный конституционный закон запрещает избираться на эту должность более чем на два срока подряд, и, по информации источников РБК, менять это правило не планируют. Сама Москалькова во время недавнего отчета в Госдуме поблагодарила депутатов за совместную работу, отметив, что ее полномочия завершаются.

Главной кандидатурой источники называют главу комитета по развитию гражданского общества Яну Лантратову из «Справедливой России» . Ее кандидатуру поддерживает лидер партии Сергей Миронов. В пользу Лантратовой говорит и богатый опыт работы в правозащитной сфере: в прошлом она была ответственным секретарем СПЧ, главным консультантом управления общественных проектов администрации президента, а также занималась защитой прав детей.

Вторым возможным кандидатом источники называют председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева. Он с 2019 года занимает пост советника президента и возглавляет СПЧ, имеет большой опыт общественной и журналистской работы.

Согласно процедуре, предложения по кандидатам могут внести президент, Совет Федерации, думские фракции и депутаты. Для включения в бюллетень для тайного голосования претенденту необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Окончательное решение Госдума примет простым большинством голосов.

