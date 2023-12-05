СМИ: автомобиль певца Трофимова попал в ДТП в Новой Москве

Автомобиль советского и российского автора-исполнителя Сергея Трофимова (Трофима) попал в ДТП в Новой Москве, сообщил Mash.

По данным источника, самого певца в машине не было. Артист сейчас находится в Новом Уренгое. Трофимову принадлежит автомобиль премиум-класса марки Genesis. Как отмечает издание, за рулем во время аварии был водитель Артур. Машина столкнулась с автомобилем марки Volkswagen.

Отмечается, что никто не пострадал. Супруга Трофимова – Анастасия Никишина, выехала на место ДТП.

Трофимову 57 лет. В 2011 году он получил звание заслуженного артиста России. Трофимов исполняет песни в жанре «русский шансон» и «авторская песня».

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