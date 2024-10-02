В Иордании упали обломки ракет, выпущенных Ираном по Израилю: трое пострадали

Фрагменты выпущенных Ираном по Израилю ракет упали на территории Иордании, сообщил министр коммуникаций и официальный представитель правительства Мухаммед аль-Момани.

По его информации, в результате падения обломков боеприпасов пострадали три человека. Их ранения классифицируются как легкие. Также, уточнил министр, есть повреждения на земле.

«Иордания никогда не станет ареной конфликта ни для какой из сторон», — прокомментировал удар Ирана по Израилю Мухаммед аль-Момани.

Тегеран выпустил по территории Израиля баллистические ракеты вечером 1 октября. В результате этой атаки была уничтожена израильская база Неватим. Также известно, что из-за удара погиб один человек — палестинский рабочий, оказавшийся на месте падения обломков сбитой системой ПВО ракеты в Иерихоне.

Ранее сообщалось, что при атаке на Израиль Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты.