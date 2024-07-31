СМИ: израильская армия ликвидировала главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала руководителя политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию в Иране. Об этом сообщило издание Tasnim .

Другое иранское издание Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей иранской революции (КСИР) также сообщило об убийстве Хании. По данным источника, он вместе с телохранителями был убит в Тегеране в результате нападения на резиденцию.

Отмечается, что смерть главы политбюро палестинского движения была мучительной.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в результате удара по Бейруту (столицы Ливана) погиб помощник главы «Хезболлы» Фуад Шукр, который может быть причастен к атаке на Голанские высоты, из-за чего там погибли 12 детей.

Обострение конфликта в секторе Газа, где власть сосредоточена в руках ХАМАС, началось в октябре 2023-го года. Тогда боевики движения атаковали территорию Израиля ракетами. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию в палестинском анклаве, которая продолжается по сей день.

Ранее сообщалось, что Венесуэла разорвала дипломатические связи с Перу после выборов президента в стране.