Союзники Киева готовятся начинать переговоры уже в ближайшее время. По данным Блумберг, это может произойти после выборов президента в США. Об этом сообщается во вторник, 17 сентября.

По данным агентства, сейчас некоторые союзники Киева готовятся к выборам американского президента, чтобы начинать переговоры по Украине и достигать определенных договоренностей. В частности, речь идет о возможном прекращении огня.

Также агентство уточняет, что Зеленский готовится представить Байдену «план победы», выступая за членство Украины в НАТО и в Евросоюзе, соглашение по безопасности и продолжение снабжения оружием.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известную певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате песни.