Майли Сайрус обвинили в плагиате

По данным истцов, в этой песне Сайрус использовала элементы композиции песни другого исполнителя – Бруно Марса, а сам трек называется When I was your man 2013 года. В исковом заявлении указывается, что песня Сайрус не могла бы быть сочинения без использования трека Марса, она копирует элементы мелодии и гармонии.

Ответчицей в суде является не только сама Майли Сайрус – речь может идти и о соавторах песни Грегори Хейне и Майкле Поллаке, а вот среди истцов исполнителя Бруно Марса нет. В заявленных требованиях указывается прекращение воспроизведения данной композиции, а также возмещение пока не подсчитанного ущерба.

