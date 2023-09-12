СМИ: Ким Чен Ын приехал в Россию

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын уже въехал на территорию России, сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники. Он приехал на своем поезде и вышел на станции Хасан в Приморском крае.

В понедельник, 11 сентября, на сайте Кремля появилось сообщение, в котором президент России Владимир Путин приглашает лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что стороны не планируют проводить встречу в РФ, но позже подтвердил информацию о планируемых переговорах.

СМИ накануне сообщали, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию. Так, по данным агентства Bloomberg, встреча Путина и северокорейского лидера должна пройти 13 сентября во Владивостоке. Там сейчас проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Также о готовящейся встрече глав государств сообщил южнокорейский телеканал YTN.

Последний раз Путин и Ким Чен Ын встречались в апреле 2019 года. Тогда стороны также провели переговоры во Владивостоке, и их темой стал ядерный потенциал корейского полуострова.

Восточный экономический форум стартовал 10 сентября и продлится до 13 сентября. Он проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ранее Путин во время встречи с заместителем премьера Госсовета Китая Чжаном Гоцином заявил о беспрецедентном историческом уровне отношений России и Китая.