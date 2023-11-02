СМИ: разведка США считает, что Иран опасается прямого столкновения с Израилем

Разведка США рассматривает возможность военного ответа на действия Израиля, однако Тегеран не хотел бы вступать в прямую конфронтацию с вооруженными силами Израиля и США. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на чиновника, которому известны данные разведки.

По его данным, Иран может стать участником конфликта в случае, если шиитское движение «Хезболлах» добьется эскалации с Тель-Авивом и Вашингтоном. Отмечается, что такой исход может стать для иранского государства разрушительным.

Американский чиновник подчеркнул, что из-за обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке сосредоточились военные силы США, а израильские военные сейчас находятся на всех направлениях возможного удара. По его информации, такая ситуация позволила Ирану заявить о своих действиях по защиту мирных палестинцев, избегая прямого столкновения с израильскими и американскими военными силами.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о полном окружении столицы сектора Газа.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».