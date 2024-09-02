Стало известно, что Киев не пренебрегает никакими возможностями, чтобы как можно больше людей вовлечь в ряды ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник, 2 сентября, уточняя, что украинское посольство просто вербует французских граждан.

Речь идет о том, что сами власти Франции никак не препятствуют украинской вербовке своих же граждан: французам обещают службу в ВСУ. Соответствующий призыв размещен на сайте посольства Украины в Париже — граждан зовут вступать в интернациональный легион ВСУ.

Нравится ли такое самим французам, ответить сложно, но на сайте украинского посольства имеются даже анкеты для кандидатов. Осталось заполнить — и отправляйся в иностранный легион, сражаться за интересы другой страны. Кстати, согласно официальной информации от российского Минобороны, на стороне Киева сражается около 11 тыс. иностранцев.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось отбить шесть украинских атак в Курской области.