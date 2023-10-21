Соловьев извинился перед МИД РФ за уволенного Сатановского, обозвавшего Захарову «выпивающей шмарой»

Ранее сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев выгнал со своего канала «Соловьев Live» известного востоковеда Евгения Сатановского. Перед этом последний в телеэфире оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обозвав дипломата сильно выпивающей шмарой.

На этом Соловьев не остановился и принес свои извинения как самой Захаровой за своего теперь уже бывшего сотрудника, так и всему российскому внешнеполитическому ведомству в целом.

«Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — пишет Telegram-канал «Соловьев Live».

Напомним, до последнего времени Сатановский являлся ведущим канала «Соловьев Live». Причиной своей негативной реакции в сторону Захаровой явились, по его словам, якобы слишком частые «антиизраильские высказывания» дипломатов российского МИД..

Ранее Мария Захарова посоветовала Литве выложить на автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России».