Джордже Симион, кандидат в президенты Румынии, который выступает против евроинтеграции, набирает более 40% голосов после обработки 81% бюллетеней. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии Румынии.

Лидер партии «Альянс за объединение румын» становится лидером президентской гонки и одерживает победу в первом туре выборов. На втором месте оказывается кандидат, поддерживаемый властями, Крин Антонеску, набравший 21,29% голосов.

Симион выступает за прекращение поддержки Украины и за сотрудничество с Россией. Кроме того, он оказывал поддержку Кэлину Джорджеску, который был незаконно отстранён от участия в выборах. В случае своей победы Симион обещал назначить Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра.

Напомним, что это уже вторая попытка Румынии за последние полгода избрать себе президента. На прошлом народном волеизъявлении независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот впоследствии и сделал.

Джорджеску же в последствии обвинили в якобы организации своей предвыборной кампании в TikTok при помощи иностранного вмешательства. Позже стало известно, что финансированием на самом деле занималась одна из румынских политических партий.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом». А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.