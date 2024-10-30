Сотрудники ЦИК Грузии начали получать сообщения с угрозами после выборов

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, включая и сотрудников за рубежом, стали систематически получать сообщения с угрозами. Об этом на брифинге заявила пресс-спикер комиссии Натия Иоселиани, пишет ТАСС.

По словам Иоселиани, с новой силой началось давление на сотрудников ЦИК Грузии. Сообщения с угрозами получают сотрудники внутри страны и за ее пределами. Представитель комиссии заявила, что схожую тактику неизвестные лица применяли и после парламентских выборов четыре года назад.

«К некоторым из них на личные телефоны поступают оскорбительные звонки и сообщения с угрозами. Оскорбление, давление, буллинг и использование языка ненависти имеют интенсивный характер и в социальных сетях», — отметила Натия Иоселиани.

На брифинге также показали скриншоты из социальных сетей сотрудников. На них видно все угрозы и резкие обращения. В ЦИК отметили, что при обострении ситуации обратится к правоохранителям.

Напомним, после парламентских выборов в Грузию столицу захлестнули протесты. На улицы вышли не согласные с результатами. Не признала их и действующий президент, которая заявила о фальсификациях на выборах. Прокуратура принялась за проверку этой информации.

Ранее сообщалось, что президент Грузии отказалась приходить на допрос в прокуратуру после слов о нарушениях на выборах.