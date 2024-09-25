Советники Зеленского назвали условие, при котором Киев пойдет на мирный договор

Советники президента Украины Владимира Зеленского назвали условие, при котором можно говорить о мире с Россией и прекращении огня. Об этом сообщило Associated Press (AP) в среду, 25 сентября.

Стало известно, что на Украине рассматривается вариант прекращения огня только в одном случае — если у России не будет шанса снова ввести свои войска. Именно по этой причине Киевом в свое время были отклонены предложения и мирные инициативы от Бразилии и Китая — на Украине не увидели в них выгоды для себя.

В частности, речь шла о том, что оккупированные территории такими и остаются, санкции сохраняются, как и интенсивность боевых действий. При таком раскладе, уверены на Украине, через пару лет Россия сможет пойти и дальше.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индонезии почти месяц разыскивают российскую туристку.