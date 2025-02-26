«Спасибо, брат Путин!»: президент Гвинеи-Бисау блеснул в Кремле знанием русского языка

Сегодня, в среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин проводит в Кремле переговоры со своим коллегой из африканской Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом информирует ТАСС.

По всей видимости, Эмбало стремился произвести впечатление на всех участников встречи своим владением русским языком. С этой целью он решил обратиться к Путину по-дружески и выразить признательность за встречу на территории России.

«Спасибо, брат, дорогой Путин!» — блеснул знанием русского языка президент Гвинеи-Бисау.

Это было настолько забавно, что даже у Путина и у всех участников расширенной делегации обеих стран на лицах появились улыбки.

Стоит отметить, что курьезы свойственны не только встречам Путина со своими коллегами, но и, как известно, главе Белого дома Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать президента США почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.