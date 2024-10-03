Спецборт МЧС России эвакуировал из Бейрута членов семей дипломатов

Специальный борт МЧС России эвакуировал членов семей сотрудников российских дипломатических работников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что эвакуировать родственников дипломатов поручил президент РФ Владимир Путин. Эвакуация проводится под контролем главы МЧС Александра Куренкова. На данный момент самолет вылетел из Бейрута в Москву. Всего в Россию должны вернуться 60 человек.

На борт поднялись члены семей сотрудников посольства, включая детей и беременных женщин. В полете их сопровождают медики и психологи.

По данным ТАСС, самолет Ил-76, выполнивший эвакуацию, привез в Ливан 33 т гуманитарной помощи. Она включает продукты, лекарственные средства, предметы первой необходимости и электростанции мощностью 80 кВт.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в октябре 2023 года после того, как территорию Израиля атаковали боевики ХАМАС. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении операции в секторе Газа по ликвидации командования палестинского движения.

В конце сентября Израиль начал наступательную операцию на территории Ливана. Известно, что ЦАХАЛ ликвидировала около 30 лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла», включая генерального секретаря Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале ограниченной наземной операции в Ливане. Израильские военные пересекли границу Ливана на севере, где начались бои с представителями движения «Хезболла».

По данным ливанского Минздрава, за 2 октября от ударов Израиля погибли минимум 46 человек. Утром 3 октября министерство сообщило о гибели шести человек в результате израильского удара по центральному району Бейрута.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа в результате авиаудара.