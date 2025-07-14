Спецпосланник США Келлог прибыл на Украину

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл на Украину. О визите высокопоставленного американского представителя сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, основными темами переговоров станут поставки вооружений и ужесточение санкционной политики против России.

Визит Келлога совпал с ожидаемым заявлением Трампа о новом пакете военной помощи Украине. Ранее издание Axios сообщило, что в план поставок вооружения США на Украину может войти не только оборонительное, но и наступательное оружие.

Это происходит на фоне скандала вокруг приостановки предыдущих поставок. В начале июля издание Politico сообщило, что Пентагон временно прекратил передачу боеприпасов и оружия Киеву из-за истощения собственных запасов.

Примечательно, что министр обороны Пит Хегсет не поставил в известность администрацию Трампа о своем решении. Сам Трамп заявил, что не знает, кто санкционировал приостановку помощи.

Российские власти неоднократно предупреждали, что поставки западного оружия Украине не только затягивают конфликт, но и увеличивают количество его жертв.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону об угрозах со стороны российского лидера Владимира Путина.