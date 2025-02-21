Спецпосланник Уиткофф сделал заявление о Путине

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговоров с РФ Стив Уиткофф рассказал о том, что происходило во время визита в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

По словам спецпредставителя президента США, во время визита в российскую столицу он налаживал дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Уиткофф сообщил, что общение было долгим, а поездка была замечательной - удалось начать устанавливать дружеские отношения с Путиным.

Спецпредставитель Дональда Трампа также отметил, что у президента США есть четкое понимание, что необходимо предпринять для установления мира между Украиной и Россией, и он верит в то, что говорит лидер США.

Напомним, что другой спецпредставитель президента Трампа Кит Келлог во время визита в Киев обсуждал вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между США и Украиной.