Киев собрался обновить предложение США по редкоземельным металлам

На встрече спецпосленника американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между США и Украиной.

Во время встречи, пишет РИА Новости, обсуждалось обновление этого соглашения, и сейчас команда Владимира Зеленского работает над решением этого вопроса.

По данным ABC, на данный момент еще не известно, какие изменения были предложены украинской стороной.

Напомним, ранее в Раде раскритиковали Владимира Зеленского за идею сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам.