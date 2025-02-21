Киев собрался обновить предложение США по редкоземельным металлам
ABC: Киев решил обновить предложение США по редкоземельным металлам
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На встрече спецпосленника американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между США и Украиной.
Во время встречи, пишет РИА Новости, обсуждалось обновление этого соглашения, и сейчас команда Владимира Зеленского работает над решением этого вопроса.
По данным ABC, на данный момент еще не известно, какие изменения были предложены украинской стороной.
Напомним, ранее в Раде раскритиковали Владимира Зеленского за идею сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам.