Спецпредставитель США поддержал российский контроль над освобожденными территориями

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными территориями Украины, сообщает The Times. Это может изменить подход к урегулированию конфликта.

Американская газета The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщает о неожиданной позиции Вашингтона. Согласно публикации, спецпредставитель президента Стивен Уиткофф во время недавнего визита в Москву допустил возможность признания российского контроля над освобожденными территориями.

Такой подход, по данным издания, позволит Киеву избежать проведения всеукраинского референдума по изменению границ, который требует конституция страны. Переговоры Уиткоффа с российским руководством состоялись 6 августа, а уже на следующий день стороны подтвердили подготовку к встрече Путина и Трампа.

Саммит лидеров России и США запланирован на 15 августа на Аляске. Это будет первая личная встреча политиков с 2015 года. Аналитики предполагают, что украинский вопрос станет ключевым в повестке встречи.

Ранее стало известно, что телеканал RT организует спецтрансляцию с места встречи Путина и Трампа на Аляске.