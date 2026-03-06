Спецслужбы Азербайджана против КСИР: в Баку раскрыли сеть диверсантов, планировавших теракты на объектах ТЭК

Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила серию террористических актов и диверсий, организованных КСИР. Одной из приоритетных целей злоумышленников был стратегически важный нефтепровод в Баку. Об этом сообщает АзТВ.

Своевременные контрразведывательные мероприятия позволили спецслужбам сработать на опережение и полностью нейтрализовать угрозу критической инфраструктуре республики до начала активной фазы операции. В ходе расследования выяснилось, что за планированием атак стояло разведывательное подразделение КСИР под руководством высокопоставленного офицера, полковника Али Асгара Бордбара Шерами.

Подозреваемые, в том числе граждане Азербайджана, признались в получении заданий по сбору разведданных и подготовке покушений. Сообщается, что иранская сторона предлагала крупные денежные вознаграждения, в частности $50 тыс., за установку взрывных устройств на объектах транспортной и энергетической сети, включая мост в поселке Сангачал.

Ранее Вашингтон взял на себя ответственность за атаку на школу в Минабе.