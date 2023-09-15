Спикер Мособлдумы о новом составе правительства: «Вместе несем ответственность перед гражданами»

«Это необходимо, если мы хотим, чтобы Московская область, как и прежде, двигалась вперед, чтобы жители видели позитивные перемены в своих городах. <…> Мы вместе несем ответственность перед нашими гражданами и работаем здесь только для того, чтобы каждый житель Московской области смог жить в комфортных условиях», — подчеркнул Брынцалов.