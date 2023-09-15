Спикер Мособлдумы о новом составе правительства: «Вместе несем ответственность перед гражданами»
Спикер Мособлдумы отметил важность командной работы правительства Подмосковья
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
В Московской областной думе сегодня объявили новый состав правительства Подмосковья. На внеочередном заседании были утверждены кандидатуры на посты вице-губернаторов и зампредов. Их представил глава региона Андрей Воробьев.
Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, парламенту важно сохранить с членами правительства партнерские, доверительные и продуктивные отношения.
«Это необходимо, если мы хотим, чтобы Московская область, как и прежде, двигалась вперед, чтобы жители видели позитивные перемены в своих городах. <…> Мы вместе несем ответственность перед нашими гражданами и работаем здесь только для того, чтобы каждый житель Московской области смог жить в комфортных условиях», — подчеркнул Брынцалов.
По его словам, осуществить все наказы, которые были собраны депутатами и губернатором в ходе прошедших выборов, можно только единой командой, действуя сообща.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.