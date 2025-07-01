Спикер парламента Армении призвал отключить российские телеканалы от армянского эфира

Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал к обсуждению блокировки российских телеканалов в армянском эфире, обвинив журналистов из России в разжигании вражды. Об этом пишет РБК.

Ален Симонян резко высказался в адрес российских журналистов, назвав их «дегенератами», дестабилизирующими обстановку и подрывающими отношения между Арменией и Россией. По его словам, настало время открыто обсудить отключение российских телеканалов от армянского цифрового мультиплекса.

Он напомнил, что отдельные программы уже запрещены, а часть медийных персон лишена права въезда в страну. Однако, по мнению Симоняна, этого недостаточно, если государственные каналы продолжают навязывать свое мнение армянскому обществу и вмешиваться в его внутренние дела.

Спикер также указал, что искажение ситуации в Армении, по сути, связано с влиянием российских телевизионных передач, которые продолжают формировать мнение значительной части населения.

Ранее «Россия сегодня» выпустила заявление после задержания сотрудников медиагруппы в Баку.