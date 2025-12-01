«Спор длиною в век»: Япония заявила о готовности к миру с Россией

Япония подтвердила намерение решить спор о Южных Курилах и подписать мирный договор с Россией. Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги назвал территориальный вопрос самым важным в двусторонних отношениях. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с мэром города Нэмуро Масатоси Исигаки глава японского МИД Тосимицу Мотэги заверил, что правительство страны сохраняет курс на урегулирование давнего спора. Исигаки, чей город расположен ближе всего к российским территориям, передал министру письмо с требованием активизировать работу по так называемым «северным территориям» и возобновить, в первую очередь, поездки для посещения могил предков.

Мотэги признал, что отношения с Москвой переживают сложный период, однако подчеркнул неизменность позиции Токио. Для Японии ключевой остается проблема принадлежности четырех островов южнокурильской гряды — Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. Именно этот территориальный спор почти 80 лет блокирует заключение мирного договора между двумя странами, который так и не был подписан после Второй мировой войны.

Российская сторона неоднократно и однозначно заявляла о своем суверенитете над этими островами, который имеет полное международно-правовое обоснование. После введения Японией антироссийских санкций в 2022 году Москва в одностороннем порядке заморозила все консультации по мирному договору и прекратила гуманитарные программы, включая безвизовые поездки бывших японских жителей.

Ранее японский министр признал Курилы российскими.