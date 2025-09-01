США готовят новые шаги против России: Бессент пообещал изучить все варианты

Администрация США намерена детально проанализировать все возможные меры воздействия на Россию. Как заявил министр финансов Скотт Бессент, это связано с эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Вашингтон приступил к активной фазе выработки новых мер в отношении Москвы. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что американские власти на этой неделе займутся пристальным изучением всех доступных вариантов. Решение связано с заявлениями о росте интенсивности ударов по Украине после недавней встречи лидеров двух стран на Аляске.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, несмотря на позитивные оценки с обеих сторон, привела к ужесточению риторики Вашингтона. Бессент прямо связал планируемый анализ с событиями на фронте, хотя конкретные инструменты давления пока не раскрываются.

