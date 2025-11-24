Министр армии США Дэн Дрисколл может в скором времени посетить Россию. Этот шаг рассматривается Вашингтоном как логичное продолжение недавних консультаций по украинскому урегулированию, прошедших в Женеве.

Американская администрация прорабатывает возможность визита министра армии Дэна Дрисколла в Москву для углубленных переговоров с российскими представителями. Как сообщает CBS со ссылкой на информированные источники, такая поездка стала одним из потенциальных итогов контактов в Женеве, где стороны затронули тему завершения конфликта на Украине.

В качестве альтернативы рассматривается и проведение встречи в нейтральной стране. Возможный дипломатический шаг свидетельствует о поиске Вашингтоном новых каналов для диалога, выходящих за рамки традиционной дипломатии. Привлечение высокопоставленного военного чиновника подчеркивает комплексный подход США к урегулированию. Эксперты полагают, что Дрисколл может обсуждать конкретные военные аспекты возможного деэскалации, хотя официальные детали будущей повестки дня пока не раскрываются.

Ранее Александр Лукашенко заявил о скором окончании конфликта на Украине.