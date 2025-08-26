США хотят разместить военные самолеты на Украине: зачем Пентагону базы после после завершения конфликта

США готовы предоставить разведданные и системы ПВО для западных миротворческих сил на Украине после завершения конфликта. Такие гарантии безопасности Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами. Об этом сообщает Financial Times.

Соединенные Штаты предложили комплекс мер по обеспечению безопасности Украины после потенциального завершения боевых действий. Согласно плану, Вашингтон готов предоставить любым будущим западным миротворческим контингентам на украинской территории свои стратегические ресурсы. Речь идет о критически важных компонентах: разведке, наблюдении, средствах управления и системах противовоздушной обороны.

Инициатива была озвучена в ходе консультаций с европейскими лидерами. Американские представители отметили, что подобная поддержка является ключевым условием для эффективной работы миротворцев. До этого многие европейские страны в приватных беседах выражали сомнения в целесообразности развертывания своих сил без прямого военно-технического участия США.

